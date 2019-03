Yangın çıkan üniversitede eğitime kaldığı yerden devam edildi

Sabah saatlerinde Yomra Yerleşkesi'nde öğrencilere üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız hitap etti. Yıldız konuşmasında ‘'Bu yangın altını çizerek söylüyorum kesinlikle bina içerisinden çıkmadı. Dışarıda ilgili olan olmayan kişiler bu konuda görüş bildirmeye devam ediyor. Bu üniversitenin yetkili kişisi olarak sizlerde şahitsiniz bina dışında olup bittiğini biliyorsunuz. O gün burada itfaiye amirine ben sorduğum zaman bana dedi ki kantindeki panodan yangın çıktı, bende kendilerine gelin beraber bakalım panoyu kontrol edelim dedim. İçeri girdiğimizde panonun sapa sağlam olduğunu beraber gördük. O zaman çatıdaki panodan çıktığını belirtti. Zaten çatıda aynı istikamette panomuz yoktu, diğer panolarımızın da sapa sağlam olduğu gördük. O zaman ‘Bana yanlış bilgi verdiler' dedi. Elimizde görüntüler var. Farklı kişilerin farklı zamanlarda çektiği görüntüler var. Tüm görüntülerde yangının binamızın doğu cephesinde alt kısmında başladığı görülüyor. Ama o zeminde ne yakılıyor, kim tarafından yakılıyor, kasıt var mı, yok mu, bunu bilmiyorum. Onu ancak emniyetimiz gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bize rapor geldiği zaman onu konuşabiliriz. Ama şunu bilmenizi istiyorum, binamız son derece sağlam ve güvenli bir binadır. İçerisinde herhangi bir yangın olmadı. Olsa bile içeride gerekli tedbirler alınmıştı. Sizlerde biliyorsunuz her katta sağda ve solda yangın panolarımız var. Bütün alanlarımızda yangın söndürme sistemimiz var. Onun için dışarıda söylenenlere kulak asmamanızı istiyorum. Velilerimiz çok tedirgin oldu ama ben orada da söyledim öğrencilerimiz mağdur olmayacak eğitime devam edeceğiz. Biz o günde devam edebilirdik diğer yerleşkelerde, ama hocalarımız ve öğrencilerimizden gelen taleplerde kendi binamızda devam edelim yönündeydi. Biz de arkadaşlarımızla birlikte Salı gününden bugüne kadar gece gündüz demeden binayı tamamladık. Şimdi hep beraber içeriye gireceğiz ve derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilere “Sizin binanız yandı, benim ciğerim yandı” diyen Yıldız “Ben bu üniversitenin kurucusuyum. Bunun her taşında varım. Dolayısıyla burada üzücü bir şey olduğunda hepinizden çok ben üzülürüm. Benim tek sevindiren hiç kimseye bir zarar gelmemesidir. Şunu iyi bilin ne olursa olsun biz size sahip çıkarız. Sizler bize emanet edilen ülkemizin geleceği olan evlatlarımızsınız. Ne sorununuz olursa olsun benim her an kapım açıktır, sadece benim değil sayın rektörümüzün, genel sekreterimizin, dekanlarımızın ve tüm hocalarımızın kapısı her an açıktır, bize gelin. Biz büyük bir aileyiz, acımızı o gün nasıl paylaştıysak, her problemimizi bu büyük ailemiz içinde çözmelidir. Bizim amacımız sizin burada iyi bir eğitim almanızdır. Başka bir amacımız asla olamaz. Burada hiç kimsenin bir menfaati söz konusu değildir. Yeter ki bu gençlerimiz iyi bir şekilde yetişsin ve güzel ülkemizin geleceğine bir katkısı olsun. Benim tek amacım budur. Tabi ki eksiğimiz yok mudur, vardır, olacaktır da. Biz daha yeni bir üniversiteyiz yedi sekiz yıllık bir üniversiteyiz. En kısa sürede Kaşüstü Mahallesinde dördüncü yerleşkemizi açacağız. Ülkemizde örneği olamayan bir yerleşke olacak. Öğrencilerimizin ailelerine selam gönderiyorum. Hiç merak etmesinler. Biz evlatlarınıza her an sahip çıkarız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okunurken, tilavetin ardından binaya girildi ve öğrenciler sınıflarında derslerine başladı.