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Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün bir binanın elektrik panosundan çıkan yangında 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından dumandan zehirlenmekten kurtarıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün bir binanın elektrik panosundan çıkan yangında 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından dumandan zehirlenmekten kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Çarşı Mahallesi Esnaf Sokak'taki 4 katlı binanın giriş kısmında elektrik panosundaki kabloların kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında panoda patlama meydana gelirken, patlamanın ardından binanın girişindeki odunlara sıçrayan ateş, büyük paniğe neden oldu. Yangına müdahale etmek için hemen harekete geçen ve kısa süre içerisinde olay yerine giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, önce yangını söndürdü, ardından ise dumanla kaplanan binanın çatı havalandırmasını açarak dumanı tahliye etti.


Yangın nedeniyle paniğe kapılan, binanın 3'üncü katında bulunan O.B. ve F.B. ile 2'nci katta oturan M.E. isimli vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla alınarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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