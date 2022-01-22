Yapımı 4 yıl sürdü 2 hafta sonra açılıyor

Yaklaşık bin 600 araç kapasiteli otoparkın önemli bir ihtiyacı gidereceği belirtiliyor.

Sözleşme tarihi 19 Temmuz 2018 olan ve yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanılan kapalı otopark inşaatının son rötuşları yapılırken otoparkın 15 gün sonrasına kadar hizmete gireceği öğrenildi.

Pandemiye rağmen inşaatı süren ve bin 600 araç kapasiteli otoparkın açılışı için son rötuşlar yapılırken Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, otoparkın hizmete girmesiyle hastaneyi ve insanları çok rahatlatacağını belirterek yapımda emeği geçenlere teşekkür etti.

Farabi Çocuk Hastanesi inşaatı sürüyor

Öte yandan KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının yanı sıra bölgenin çok önemli ihtiyacını karşılayacak olan 225 yatak kapasiteli Farabi Çocuk Hastanesi inşaatı ise sürüyor. Hastanenin 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. FAarklı üniteleri bünyesinde barındıracak olan Farabi Çocuk Hastanesi'nde Çocuk Acil, Ameliyathane, Teşhis Üniteleri, Çocuk İzleme Merkezi, Yeni doğan-38 yatak, Yeni doğan cerrahi-8 yatak, Pediatrik yoğun bakım-23 yatak, KİT Ünitesi-15 yatak yer alacak.