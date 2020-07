Yaptıkları alemler elde kaldı

Trabzon'da el işçiliği ile camileri süsleyen alem ustaları eski işlerini arıyor.

Korona virüs nedeniyle camilerin kapalı kalmasıyla pandemiden etkilenenler arasında alem ustaları da yer alıyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çarşı Mahallesi'nde el işçiliği ile bakır işleyerek camileri süsleyen alem ustaları, korona virüs nedeniyle işlerinin olumsuz etkilediğini belirterek, alem sezonu olmasına rağmen bekledikleri iş potansiyelini bulamadıklarını söyledi. Camilerin açılmasıyla birlikte bir nebze olsun hareketlenme beklediklerini belirten alem ustaları, böyle gitmesi durumunda kendilerini çok zor günlerin beklediğini belirtti.

Yaptıkları alemlerin elde kaldığını ifade eden Yusuf Karayavuzoğlu, alem sezonu olmasına rağmen boş oturduklarını dile getirdi. Karayavuzoğlu, “Virüs süreci bizi olumsuz etkiledi. İşlerimizi geçen yılın Mayıs, Haziran ayına göre kıyasladığımızda arasında dağlar var. Şu an alem sezonu, normalde pek oturmamamız lazımdı ancak iş olmadığından oturmak durumunda kalıyoruz. İşlerimiz yok gibi. Alemlerimiz elde kaldı. İnşallah olmaz diyelim, kışa doğru bu durum böyle devam ederse çoğu esnaf batabilir” dedi.

Trabzonlu alem ustası 82 yaşındaki Mahmut Efeoğlu ise, camilerin kapalı kaldığı günlerde hayırseverlerin pek yardım yapamadığını kaydederek, “82 yaşındayım, 63 yıldan beri bakırcılık, 55 yıldan beri de camilere minare alemi yapıyorum. İşimi sevdiğim için çalışıyorum. Çok para kazanma arzusunda değilim. Türkiye'nin her tarafına, ufak tefek de olsa yurt dışına yaptığım alemleri gönderiyorum. Cami işi her geçen gün çoğalıyor. Eskiye oranla belki de on misli artmıştır. Geçtiğimiz aylarda virüsten dolayı Müslümanlar camiye gidemediği için yardım yapamıyordu. Yani camiler kapalı olduğundan hayırseverler pek yardım yapamadı. Hayırseverler örneğin bu caminin minare alemini ben yaptıracağım sözünü veriyordu, dolayısıyla camiler o dönem kapalı olduğundan bunlar pek olmadı. Yaklaşık 2 ay durgunluk oldu. Şimdi yavaş yavaş o boşluk dolmaya başladı. Camilerin açılmasıyla birlikte hareketlenme var diyebilirim” diye konuştu.