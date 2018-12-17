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Yaralı Şahin, Trabzon'da tedavi altına alındı

Trabzon’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne yapılan ihbar ile harekete geçen ekipler yaralı halde bulunan Şahin’i tedavi için veterinere getirdi.

Trabzon'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne yapılan ihbar ile harekete geçen ekipler yaralı halde bulunan Şahin'i tedavi için veterinere getirdi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ”Trabzon'da gelen bir ihbar üzerine doğada yaralı Şahin bulunduğu haberi geldi DKMP Şube Müdürlüğümüze. Bu ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz ekipleri gecenin 10.30'unda yaralı Şahin'in bulunduğu alana gidildi. Buradan alınan Şahin, tedavi edilmek üzere Veteriner Hekime götürüldü. Yaralı Şahin tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacaktır” denildi.

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