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Yarı açık ceza evinin yerine adliye binası

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yıllardır yarı açık cezaevi olarak kullanılan binanın yıkılarak yerine adliye binası yapılacağı öğrenildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yıllardır yarı açık cezaevi olarak kullanılan binanın yıkılarak yerine adliye binası yapılacağı öğrenildi.


İlçenin Kavaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yıllardır yarı açık cezaevi olarak kullanılan bina yıkılarak yerine yaptırılacak olan bina Akçaabat Adliyesi olarak hizmet vereceği belirtildi.


Projesi çizilen ve ihale aşamasında olan yarı açık cezaevinin içi boşaltıldığı yakın bir zamanda yıkılarak yerine Akçaabat Adliyesi yapılacağı öğrenildi.

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