Yaşadıkları çaresizliği böyle kayda aldılar

Trabzon'un Of ilçesinde 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel ve heyelanlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar bugün Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi mahallesinde ölüme neden oldu. Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelana kapılan Yılmaz Hacımahmutoğlu toprak altına kalarak hayatını kaybederken, Sulgeldi mahallesinin yanı sıra sel ve heyelanlar özellikle Ballıca, Sefaköy, Yemişalan ve Fındıkoba mahallelerinde etkili oldu. Yollarda ve evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD, UMKE, AKUT ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu. Ekiplerin çalışmalarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, Fındıkoba mahallesi sakinleri yaşadıkları heyelanlar ve seller karşısında çaresizliklerini görüntülü kayda aldılar. Görüntülerde dereye dönen yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşların çaresizliği dikkat çekiyor.