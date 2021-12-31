Yaşasaydı 20 yaşında olacaktı

Trabzon'un Maçka İlçesi Köprüyanı Mahallesi'nde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte 11 Ağustos 2027 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül yaşasaydı yarın 20 yaşında olacaktı.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun 20. yaş gününü hüzünlü geçiriyor. 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen ve PKK'lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ün 20. yaş günü sevenleri tarafından ‘İyiki varsın Eren' etiketiyle sosyal medyada paylaşılmaya başladı. “Eren Bülbül yaşasaydı 20 olacaktı”, İyiki doğdun, iyiki varsın Eren” yorumlarıyla binlerce kişi hem 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini hem de Eren Bülbül'ün fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

Türkiye'nin "İyi ki varsın Eren" diyerek tanıdığı şehit Eren Bülbül'ün 20. yaş gününde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile yaşam öyküsünü anlatan filmi tüm Türkiye'de vizyona girecek. TRT ortak yapımı ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren' sinema filmi, Şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Anne Ayşe Bülbül: "14 yaşındaydı ama onunda hayalleri vardı"

Oğlunun 20. yaş gününü hüzünlü bir şekilde bekleyen anne Ayşe Bülbül, "Benim oğlum şehit olduğunda daha 14 yaşındaydı ama onunda hayalleri vardı. Daha bir şeylere ulaşmamıştı. Hayallerinin kenarına gelmemişti. İmam Hatip Lisesi'nin 1. sınıfında okuyan bir çocuğun yaşadığı gecekondunun önünde, zorlukları yaşadığı kapının önünde şehit edildi" dedi.

"Mahşer gününü zor bekliyorum"

"4.5 yıl oldu gözyaşlarım dinmedi" diyen Ayşe Bülbül, "Oğluma kavuşacağım Mahşer gününü zor bekliyorum. Benim yavrumun suçu, günahı neydi? Bir parça ekmek uğruna akşama kadar çalışıyordu. 20 lira kazanıyordu. Bir parça ekmek alacaktı. 14 yaşındaki bir çocuğun getirdiği o ekmeği yiyecektik. Benim yavrumun hayallerini suya düşürenlere yazıklar olsun. Kelimeler boğazımda düğümleniyor" ifadelerini kullandı.