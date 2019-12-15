Yaşlı çift, sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan yaşlı çift, doğal gazın olduğu binada soba çıkan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin Erdoğdu Mahallesi Camiyanı Sokak'taki 54 numaralı apartmanın zemin katında yaşayan Hasan Süer (79) ve Seher Süer (72) çifti gece saatlerinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde üst katta oturan kızı ve damadı çiftin oturduğu evin zilini çalması üzerine açan olmayınca içeri girdi. Acı manzara ile karşılaşan yakınları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çift kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, yaşlı çiftin yaşadığı 54 numaralı apartmanda doğal gazın olduğu da öğrenildi.