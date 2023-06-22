Yaşlı kadının organları 3 hastaya umut oldu

Trabzon'da evde yalnız yaşayan ve baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen yaşlı kadının organları Erzurum, Bursa ve Diyarbakır'daki 3 hastaya umut oldu.

Trabzon'da evinde yalnız yaşayan N.A. isimli kadın (61) 5 gün önce komşuları tarafından baygın halde bulundu. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadının 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen N.A.'nın ailesi ile görüştü. Ailesi N.A.'nın organlarını bağışlamaya karar verdi. Aileden alınan onayın ardından N.A.'nın karaciğeri Erzurum'da 30 yaşında bir hastaya, sol böbreği Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 24 yaşındaki bir hastaya, sağ böbreği ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 yıldır diyalize giren 39 yaşındaki bir hastaya nakledildi.