Yaşlıları unutmadılar

Trabzon'da Özel İmperial Hastanesi hekimleri ve çalışanları 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi´ni ziyaret etti.

Hastane hekimleri ve çalışanlarından oluşan ekip, yaşlılarla tek tek ilgilendi, hediyeler götürdü ve Yaşlılar Haftası'nı kutladı. Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Levent Osman Erdemli, huzurevi yönetimi ile görüşerek yaşlı hastaların sağlık sorunları hakkında bilgiler aldı. Ziyaretten oldukça memnun kalan ve sağlık ile ilgili sıkıntılarını ifade etme imkanı bulan huzurevi sakinleri, bu ziyareti gerçekleştiren Özel İmperial Hastanesi ekibine, memnuniyetlerini teşekkür ve dualarla dile getirdi.