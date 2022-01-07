İhlas Haber Ajansı

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‘Yatkın' ve ‘Duman'dan kaçış yok

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında en büyük yardımcıları ‘Yatkın’ ve ‘Duman’ isimli narkotik köpekleri oluyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında en büyük yardımcıları ‘Yatkın' ve ‘Duman' isimli narkotik köpekleri oluyor.


Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pelitli mahallesinde yaşayan C.K. (46) isimli şahsın ev ve işyeri ile Yomra ilçesi Taşdelen mahallesindeki babasına ait evde uyuşturucu veya uyarıcı madde sakladığı ve satışını yaptığı bilgisinin aldı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile Narkotik Madde Arama Köpekleri Yatkın ve Duman'ın katılımı ile yapılan eş zamanlı aramalarda bin 77 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelenin süreceği vurgulandı.

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