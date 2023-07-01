Yayla sezonunun başlaması ile mesaileri yoğun geçiyor

Türkiye'de en çok hava ambulansı kullanılan bölgelerden biri olan Doğu Karadeniz Bölgesinde Hava 61 Helikopter Ambulansı bölgenin zorlu coğrafi şartlarına rağmen hizmet vermeyi sürdürüyor. Hava ambulansı bu yılın Haziran ayında yayla sezonunun da başlamasının etkisi ile birlikte 20 hastaya ulaşarak ilk müdahalelerinin ardından hastanelere nakillerini sağladı.

Kurban Bayramında da mesaisini sürdüren hava ambulansı, bayramın ilk üç günü hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle sadece 1 hastaya ulaşabilerek hastaneye naklini sağladı.

Yaz mevsimi dolayısıyla insanların yaylalara olan ilgisi artmasıyla birlikte hava ambulansı en yoğun günlerini yaşarken, bu yılın Haziran ayında 20 hastaya ulaştı. Hava şartları nedeniyle zaman zaman kalkış yapamayan hava ambulansı Kurban Bayramında sadece 1 hastaya ulaşabildi.

Trabzon'da 2009 yılı Ekim ayından itibaren hizmete giren helikopter ambulans, Trabzon'un yanı sıra Doğu Karadeniz'deki diğer komşu illere de hizmet verirken, en yoğun vaka dönemini yaz mevsiminde yaşıyor.