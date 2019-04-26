Yayla yolları ulaşıma açılıyor

Mevsim itibarıyla birçok yayla yolunun biriken kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Yaylalarımız, gerek yaylacılarımız için, gerekse şehrimizin turizm potansiyeli bakımından büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda yayla mevsimi öncesi yollarımızı bir bir ulaşıma açıyoruz. Sultan Murat Yaylası, Çayıroba Yaylası, Kervan Yaylası gibi birçok yaylamızın yolunu da ulaşıma açmış bulunmaktayız" dedi.

Bazı yaylalarda önemli miktarda kar bulunduğunu kaydeden Zorluoğlu, vatandaşlardan yayla mevsimi gelmeden yaylalara çıkmamalarını, zorunlu hallerde ise mutlaka tedbirli olmalarını istedi.