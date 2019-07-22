Yaylada elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

Trabzon'un Çaykara ilçesi Sultanmurat-Sıcakoba Yaylasında yerden geçen elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sıcakoba yaylasında ikamet eden Osman Şentürk ve Kamil Erdem'e ait 2 büyükbaş hayvan arazide otlarken sokak lambasına ait yerde bulunan elektrik kabloları nedeniyle akıma kapılarak telef oldu.

İneklerinin acı bir şekilde elektrik çarpması sonucu telef olduklarını ifade eden Osman Şentürk ve Kamil Erdem, “Sokak lambalarına ait elektrik kabloları günlerdir yerlerde bulunuyor. Hiçbir yetkili bu kabloların yerde büyük tehlike arz ettiğini görmüyor mu? Bu kabloların yanında insanlarımız, Çocuklarımız oyunlar oynuyor. İneğin yerine insanlar da ölebilirdi. Tabi ki insanlarımız ölmediği için şükrediyoruz. Ne olursa olsun burada 2 tane can gitti. Çoruh Elektrik yetkililerinin ihmali sonucu 2 ineğimizi kaybettik. Gerekli yerlere şikayetlerde bulunacağız” dediler.