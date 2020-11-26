Yaylada mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar kurtarıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar kurtarıldı.

Maçka ilçesindeki Yüzüncüyıl mahallesine bağlı Gümüşki Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. 3 vatandaşın 20 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan ile yaylada mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Yaklaşık 20 cm kar ile kaplanan yayla yolunun açılması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istenirken, yapılan çalışma sonucunda 28 km yol iş makinesi ile açıldı. Yapılan çalışma sonrası yaylada mahsur kalan 3 vatandaş ve hayvanları kurtarıldı.