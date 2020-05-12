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Yayladaki evinde ölü bulundu

Trabzon’un Araklı ilçesi Guguda Yaylası’nda Arif Danışmaz isimli şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Trabzon'un Araklı ilçesi Guguda Yaylası'nda Arif Danışmaz isimli şahıs evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce yaylaya çıkan Arif Danışmaz (65) tek başına yaşadığı yayla evinde telefonla arayan yakınları kendisiyle irtibat kuramadı. Telefonlara bakmayan Danışmaz'ın yakınları durumdan şüphenmesi üzerine yayladaki başka yakınlarına ulaştı. Kapıyı açarak içeri giren yakınları Arif Danişmaz'ın yattığı yatakta cansız bedeni ile karşılaştı. Danışmaz'ın yayla evinde çalıştırdığı jeneratörden sızan gazdan zehirlendiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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