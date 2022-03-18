Yaylalar için yeni kanuni düzenleme yolda

“Devletin vatandaşa yön göstereceği, yasağın kaçağı teşvik etmeyeceği ve yeni imar barışı yasalarına ihtiyaç duymayacağımız bir düzenleme öngörmekteyiz" diyen Cora, Karadeniz Bölgesi'nde deniz kültüründen çok yayla kültürünün egemen olduğunu söyledi.

Cora “Yaylacılık özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız için aynı zamanda hayvancılığın girdi maliyetlerini düşürme anlamında da elzem bir faaliyet, geçim kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Mera Kanunu'nun 14. ve 20. maddesine baktığımızda, inşaat yasağı kapsamında yaylalarımızda büyükbaş hayvancılığın yapılmasının önünde engellerin olduğunu tespit ettik. Şu anda Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda küçükbaş hayvancılık yapılabilir, turizm tesisi, enerji santralleri kurulabilir, organize sanayi bölgeleri olabilir ama büyükbaş hayvancılık yapmak isteyenler için korunaklı yapı statüsünde olan ahırların inşası yasaktır. Bu konuda milletvekili arkadaşlarımızla bir teklifi TBMM'ye sunduk. Ayrıca diğer siyasi partilerle de görüştük. Benzer yönde bir çalışmayı kendilerinin de yaptığını ifade ettiler” dedi.

“Kaçak yapıların inşası son bulacak”

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüklerini vurgulayan Cora “Yaylalardaki bu sorunun ortadan kalkması gerektiğini söyledik. Kendisinden destek istedik. Bu yönde de çalışma yapılması gerektiğini grup başkanımıza o anda ifade etti. Şimdi önümüzdeki süreçte, vermiş olduğumuz kanun teklifiyle beraber yaylalarda belirli alanlarda yerleşim alanı oluşturarak, burada hayvancılık yapmak şartıyla, buranın altını çizmek istiyorum; belirli bir süreliğine, geleneksel mimarinin özelliklerine uygun bir şekilde taş ve ahşap olmak üzere korunaklı yapıların belirli metrekarede, belirli ölçülerde yapılabilmesinin önünü açan bir düzenlemenin TBMM'den geçmesine arzu ediyoruz. Bu, bizim memleketimizin bir talebidir, Karadeniz Bölgesi'nin bir talebidir. Geleceğe yönelik yeni imar barışı yasalarının önüne geçecek bir düzenleme olarak değerlendiriyoruz. Mevcut haliyle baktığımız zaman imar barışı, imar yarışına dönüşüyor. Daha çok kaçak yapı oluyor. Yasak olduğu zaman kaçağı teşvik ediyor. Biz, düzenleyici bir işlemle beraber yasağı ortadan kaldıracak, kaçağı ortadan kaldıracak, devletin vatandaşa önden yön göstereceği bir düzenlemenin oluşmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.