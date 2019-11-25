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Yaylaya giden vatandaşlar şok yaşadı

Trabzon’un Araklı ilçesinden Gümüşhane’ye bağlı 2280 rakımdaki Balahor Yaylasına giden vatandaşlar yaylada birçok evin kapısının kırık olduğunu görünce şok yaşadılar.

Trabzon'un Araklı ilçesinden Gümüşhane'ye bağlı 2280 rakımdaki Balahor Yaylasına giden vatandaşlar yaylada birçok evin kapısının kırık olduğunu görünce şok yaşadılar.


10'dan fazla evin kapısının kırık olduğunu ve çok sayıda evin büyük zarar gördüğü görülürken, yaylada bu sorunların yaşanmaması için fotokapan benzeri bir sistemle önlem alınması konusunda yayla sakinleri yetkililerden talepte bulundular.Vatandaşlar jandarmaya haber verirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca birçok yaylada aynı manzaranın olduğu aktarıldı.


1 yıl önce 26 Kasım 2018 tarihinde yine aynı yaylada kapıların kırılması ve aynı olayın yaşanması dikkat çekti.

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