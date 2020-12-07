Yazar Gazetesi artık ulusal basında

2018 yılında Trabzon'da kurulan Yazar Gazetesi, yepyeni tasarımı ve 83 milyona hitap eden habercilik anlayışıyla ulusal yayına başladı.

İşadamı Çetin Keydal tarafından tamamen yerli sermaye ve özkaynakları ile kurulan Yazar Gazetesi, yerel basın alanında başladığı gazetecilik faaliyetlerine şimdi ulusal basın kimliği ile devam ediyor.

Yazılı basına gazetelerin veda ettiği dönemde ulusal çapta güçlü bir şekilde yazılı basına giren ve ülke genelinde satışa sunulan Yazar Gazetesi, siyasi veya ideolojik bir görüşü savunmadan genel bir gazete olma anlayışıyla hizmet veriyor. 12 sayfadan oluşan ve her hafta yayımlanan Yazar Gazetesinin içinde Türkiye çapında siyaset, ekonomi, sağlık, spor gibi birçok alanda yaşanan gelişmeler ele alınıyor. 'Sadece Gerçekleri Yazar' sloganıyla habercilik yapan Yazar Gazetesi, 'Dünyaya Açılan Kapı' fikriyle de okurları için ulusal haberlerin yanı sıra dünya çapında birçok önemli gelişmeyi haberleştiriyor.

81 il ve 922 ilçedeki gazete bayilerinden ulaşılabilen gazete, aynı zamanda dijital alanda da güçlü şekilde faaliyet gösteriyor.