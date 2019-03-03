Yeni Sanayi Sitesi Projeleri'ni Örs ile konuştular

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Modern Yeni Sanayi Sitesi projesi hakkında görüş almak, fikir alış verişinde bulunmak için Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ise Modern Sanayi Sitesi projesi hakkında görüşlerini anlatarak ‘'1000 dönüm bir arazimiz olsa çok rahat bir şekilde Trabzon'un ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Değirmendere Havzasını boşaltarak oraya bir sanayi sitesi kurabiliriz. Oradaki esnaflarımızı bir çatı altında toplayabiliriz. Her kesimin desteğin isteyip her kesimi bilgilendirip Trabzon için ortak bir akıl üretmeye çalışıyoruz'' dedi.

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan projenin gerçekleşmesi sonucu büyük bir istihdam sağlanacağını belirterek, ‘'Trabzon'da bir fabrika yok. Oto sanatkârların 2 bin 500 işletmesi var. 2 bin 500 şahıs 3 kişi çalıştırsa 15 bin 20 bin kişiye tekâmül eder. Buna istihdam anlamında bakıldığı zaman Trabzon'un olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Eğer 10 yıl daha bu şekilde devam ederse esnaf yok olur gider. Trabzon'un kaybedeceği çok şey olur. İşsizlik ayyuka çıkar'' şeklinde konuştu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, başkanları ve esnafları dinleyerek sorunlara çözüm olacak projeyi gündeme taşıyacaklarını söyledi.