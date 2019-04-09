Yeni yetenekleri keşfetmek, çocuk ve gençleri sporla buluşturmak için göreve başladılar

Spor altyapısı konusunda ülkenin en donanımlı illerinden biri olan Trabzon'da bilinçli spor yapanların sayısının artırılması ve yetenekli isimlerin tespit edilerek Türk sporuna kazandırılması yolunda, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yeni antrenör, spor uzmanı, fizyoterapist, sportif eğitim uzmanı, psikolog, diyetisyen ve masörler göreve başladı.

Birbirinden modern 76 tesisin bulunduğu ilde sporla buluşan insan sayısının hızla arttığına dikkat çeken İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bir yandan yeni tesisler ekleniyor, diğer yandan gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çalışmaları ve gerekse de il-ilçe müdürlüklerimizin projeleri ile Trabzon'da her yıl yüz binin üzerinde kişi spor yapıyor. Ve bu rakam sürekli artıyor. İnsanlarımıza daha bilinçli spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve spor kültürünü geliştirmek, yeni yetenekleri keşfederek Türk sporuna armağan etmek için artan personel ihtiyacımız karşılandı. Antrenör, spor uzmanı, fizyoterapist, sportif eğitim uzmanı, psikolog, diyetisyen ve masör dahil 44 yeni arkadaşımız il ve ilçelerimizde göreve başladı” diye konuştu.