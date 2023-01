Yeni yılda personeli ile buluştu, hedeflerini anlattı

Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen sohbet programına başta Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim olmak üzere Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Güngör ve Serkan Özdemir, müdürler ve tüm belediye personelleri katıldı. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 2023 yılına birlikte omuz omuza çalıştığı mesai arkadaşlarıyla ve personelleriyle bir araya gelip sohbet ve istişare ederek başladı.

“Biz büyük bir aileyiz” mesajı veren Başkan Ekim, “Akçaabat Belediyesi ailesi çok büyük bir aile. Her birimiz bu ailenin birer ferdiyiz. Omuz omuza çalışarak Akçaabat'ımızın tamamına ve tüm halkımıza hizmet veriyoruz. Her bir çalışanımın üstlendiği sorumluluk ve yerine getirdiği görev mühimdir. Akçaabat Belediyesi aile her zaman diridir, birdir ve beraberdir. Biz; kocaman bir ekip olarak, sizlerin özverili çalışmalarıyla, 128 bin 248 nüfuslu Akçaabatımıza hizmet ediyoruz. Hizmet aşkıyla göğüslediğimiz bu görevi, hep birlikte layıkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Biliyorum; Akçaabat Belediyesi ailesinin Akçaabat sevdası da Akçaabat'a hizmet aşkı da bitmez, tükenmez. Biz, gücümüzü önce çalışma arkadaşlarımızdan sonra hemşehrimizden alıyoruz. 2023 yılının birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz, şehrimiz için daha üretken olacağımız bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmasında Akçaabat Belediyesi'nin çalışma esaslarından bahsederek devam eden Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat Belediyesi, 73 mahalleye ve binlerce mahalleliye hizmet etmektedir. Hizmet ederken temel felsefemiz herkese eşit mesafede olmak, eşit hizmet etmek ve tüm bunları yaparken güler yüzlü ve alçak gönüllü olmaktır. Başarının yolu sorumluluk bilincinde olmaktan, disiplinli ve özveriyle çalışmaktan geçer. Biz, Akçaabat Belediyesi ailesi olarak gönüllere taht kurmayı, sınırlarımız içerisindeki her yere eşit hizmet götürmeyi ve tüm hemşehrilerimize dokunabilmeyi hedef edindik. Yükümüz ağır; görevimiz büyük ve kutsal. Bu yolda azim ve kararlılıkla ilerlerken yüzümüzden tebessümü eksik etmemeliyiz. Her bir hemşehrimiz bizim için çok kıymetlidir. Amacımız, şehrimize yaraşır hizmeti gerçekleştirmektir. Akçaabat Belediyesi ailesine bu bağlamda güveniyor ve çalışmalarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Yeni yılda da hep birlikte başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum“ şeklinde konuştu.