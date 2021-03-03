Yerli hamsi bu yıl ilk kez tezgâhlarda yerini aldı ama fiyatı cep yakıyor

Karadeniz'de ince çıkması nedeniyle zaman zaman uygulanan yasakların ardından tezgâhlarda pek gözükmeyen yerli hamsi bu yıl ilk kez tezgahlarda kendini gösterdi. Trabzon açıklarında avlanan hamsi kilosu 30-35 TL'den satılıyor.

Bu sene ilk kez Trabzon açıklarında avlanan hamsi görüntüsüyle memnun ederken, fiyatının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar tarafından pek tercih edilmedi.

Trabzon'da balıkçı esnaflarından Yakup Bektaşoğlu, bu sene ilk kez yerli hamsinin tezgahlarda yerini aldığını ifade ederek “İki ayın üzerine ilk kez yerli hamsi geldi. Fiyatı biraz yüksek kilosu 30-35 TL arasında satıyoruz. Bu sezon hamsi 40 TL'ye kadar çıktı. Dolasıyla vatandaş pahalı bulduğu için pek tercih etmiyor. Vatandaş genellikle istavrit, mezgite yöneliyor. İlk defa Akçaabat açıklarında avlanarak tezgâhlarımıza geldi. Yerli hamsi dün ve bugün gelerek tezgâhlarda yerini aldı. Hamsimiz orta boy güzel taze. Herkes gönül rahatlığıyla alıp yiyebilir. Bu sezon hamsi genelde ince çıktı. Dolayısıyla durum böyle olunca yasak geldi. Yasaktan sonra hamsi kayboldu. Bundan sonra hamsi pek olmaz. Artık Mart ayına girdik bundan sonra pek seyrek hamsi gelir. Şuanda ilk kez bu yıl yerli hamsi tezgâha geldi. Şu anda gelen hamsiye kar suyu vurduğu için lezzeti de on numara” dedi.