Yıldız basın mensupları ile iftarda buluştu

Ömer Yıldız ve beraberindekiler basınla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen yemeğe Rektör Prof. Dr Kenan İnan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri ve mütevelli heyet üyeleri de katıldı.

Burada bir konuşma yapan Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, üniversitenin kuruluşundan bu yana mütevelli heyet içerinde yer alan iş adamı Turan Yeşilbaş, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Adnan Cevher, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, iş kadını Hülya Ulusoy, iş adamı Tayfun Sezeroğlu ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Sebahattin Aslantürk'ü basına tanıttı.

Yıldız, konuşmasında kuruluşundan bugüne çeşitli sıkıntılara rağmen çok önemli mesafe kat ettiklerini belirterek alt yapısını hazırlamış olmalarına rağmen talep ettikleri fakülteleri alamadıklarını söyledi.

Yıldız “Bugün 25 bin öğrenci sayısına ulaşmış olmalıydık. Ne yazık ki yerimiz ve her türlü altyapımız hazır olmasına rağmen takip ettiğimiz fakültelerimizi alamadık. 3 bin öğrenci kapasiteli kampüsümüzde yarı olimpik yüzme havuzundan kapalı spor salonuna, anfilerinden sınıflarına kadar mükemmel bir kampüs daha oluşturduk. Üzülerek ifade ediyorum ki kapısını kilitleyip, boş tutacağız. Yani öğrenciniz yok. Eksik fakülteleri alana kadar maalesef boş tutmak zorundayız” dedi.