Yıldız'ın TBMM mesaisi

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Yıldız, ilk olarak TBMM eski başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ı ve ardından TBMM'de Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak milletvekili Polat Türkmen, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul'u makamlarında ziyaret etti.

Ömer Yıldız ziyaretlerle ilgili “Başkanımız Köksal Toptan, vekilimiz Polat Türkmen ve Genel Sekreterimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu üniversitemizi ziyaret etmişlerdi, kendilerine iade-i ziyarette bulunmak istedim. Öte yandan hemşehrimiz Adalet Bakan Yardımcımız Yakup Moğul ile de tanışma şansımız oldu, kendilerini üniversitemize davet ettim ve 12. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Avrasya Üniversitemiz ile ilgili bilgilendirmiş oldum” dedi.