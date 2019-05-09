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Yıldızlı TOKİ İlkokulu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı TOKİ İlkokulu 1-B sınıf öğrencilerinin yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı TOKİ İlkokulu 1-B sınıf öğrencilerinin yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.


2018-2019 eğitim-öğretim yılında sona gelinirken, Yıldızlı TOKİ 1-B sınıfı öğrencileri, okulun tiyatro salonunda yılsonu etkinlikleri gerçekleştirdi. Her sınıf için ayrı ayrı günlerde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, hünerlerini sergiledi. Sınıf öğretmeni Güllü Kara yönetiminde okudukları şiir ve şarkıları seslendiren öğrenciler, tiyatro gösterileri de sundu. Yaptıkları resimleri sergileyen çocuklar, sundukları diğer gösterilerle de izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Öğrencilerin titizlikle hazırlayıp, gerçekleştirdikleri gösteriler, ailelerini hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

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