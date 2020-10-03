Yıllardır temiz suya hasretler

Trabzon'un Ortahisar İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi sakinleri yıllardır temiz su içemediklerinden yakınarak sorunun bir an önce çözülmesini için yetkililerden yardım istedi.

Mahallelerine yakın olan yerlerde musluklardan temiz su aktığını ancak kendileri yıllardan beri temiz suya hasret kaldığını belirten mahalle sakinleri, akan suyun da pis ve çamurlu aktığını söylüyorlar.

İlgili yerlere müracaat etmelerine rağmen su sorunlarının bir türlü çözülemediğinden yakınan mahalle sakinleri su deposundan evlerine gelen çamurlu suya da fatura çıktığını belirterek çok zor günler geçirdiklerini söylüyorlar.

Mahalle halkı olarak yıllardır pis su içtiklerini belirten Mustafa Yaylı, “Bu insanlar yıllardan beri bu pis suyu içiyor. İnekler bile bu suyu içmez. Belediye evlere su saati bağladı. Suyumuz akacak dendi. İhaleler olacak dendi. Normal su bağlanacak diyerek sürekli oyalandık daha ihaleleri bile olmadı. Belediye suyu gelmedi. Dağdan gelen pis suyu içiyoruz. 200- 300 metreye kadar olan yere su çekildi oraya kadar gelen su neden bize iletilmedi. Belediye suyu içiliyor ancak mahallemiz halkı belediye suyu içmiyor. İneklerin, hayvanların içinde gezdiği suyu içiyoruz. Su depomuzun içine bakmaya korkarsınız. Bir metre boyunda çamur var. Depoya gelen su daha sonra bize geliyor ve saatimize aynen işleniyor. Ay sonu gelince de parası bizden alınıyor. Suyu tahlil ettirdik pis içilmez. Raporumuz da var. Çeşmelerimizden pis suyla birlikte böcekler bile akıyor. İçilmez raporumuz da var. Geçenlerde elimde bir şişe su ile su ile TİSKİ'ye gittim. Müdürüm dedim bu suyu içebilir misin dedim. 'İçemem yemyeşil' dedi. 'Bana neden içiriyorsunuz o zaman' dedim. Yıllardır temiz suyumuz yok. Yıllardır susuzluk çekiyoruz. Yaşlılarımız yıllardır su sıkıntısı çekti gelen gençlerimiz, çocuklarımız su sıkıntısı mı çeksin ? Barajdaki sudan bize neden verilmiyor. Çarşıdaki vatandaşlar içiyor da biz neden içemiyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinde Melahat Yaylı, belediyenin tankerle su gönderdiğini ve ellerinde bidonla tankerdin yolunu gözlediklerini belirterek bu çilelerinin son bulmasını isterken, mahalle sakinlerinden Ayşe Bekar ise “Köyümüz yüz senedir susuzlukla mücadele ediyor. Suyumuz 10-20 gün akıyor tekrar kesiliyor. Akan su da çamurlu içilmiyor. Derenin içine hayvanlar giriyor biz aşağıdan o suyu içiyoruz. Kesinlikle içilir durumu yok. Su istiyoruz. Sürekli akan temiz su istiyoruz” diye konuştu.

Susuzluk yüzünden perişan durumda olduklarını ifade eden Kaniye Yaylı da, “Perişan bir durumdayız. Arabası olan susuz kalmıyor olmayan bütün gün susuz. Bize temiz su versinler dere suyu ile idare olunur mu ? Sularımız bir hafta 10 gündür kesik. Sürekli suyumuz kesiliyor. Derenin pis akan suyunu bize veriyorlar. İyi ki hasta olup da ölmüyoruz” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ortahisar Yeşilyurt mahallemiz Andon İçme suyundan su temini sağlanmaktadır. Söz konusu içme suyu kaynağında kuraklığa bağlı debi yetersizliği yaşadığından civardaki mahallelerimize dönüşümlü olarak su verilmektedir. TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak Yeşilyurt ve daha pek çok mahallemizde yaşanan bu tür sorunların önüne geçmek adına ek su kaynakları sağlama çalışmalarımız devam ediyor" denildi.