Yine Sera Gölü, yine kirlilik

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü artık doğal güzelliğiyle değil de kirliliğiyle anılıyor.

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel nedeniyle yüzeyi çamur ve çöplerle kaplanan Sera Gölü o görüntüsünden bir türlü kurtulamıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da özel bir firma tarafından yapılan ve Türkiye'de tek olduğu öğrenilen yüzen kepçe ile gölde yaklaşık bir ay boyunca çalışma yapılmış, bu yöntem de gölün temizlenmesine yeterli olamamıştı. DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından turizm potansiyelinin arttırılması ve suyun temiz kalması için son yıllarda milyonluk yatırımların da yeterli olmadığı göl her yağışın ardından misafirlerine kötü bir görüntü çiziyor. Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde 1950 yılında meydana gelen heyelan sonrasında oluşan Sera Gölü'ndeki işletmeciler ise gölün çöp ve çamur tabakasına kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.

Sera Gölü'ndeki işletmecilerden Yaşar Kaya, göldeki kirlilik probleminin sürekli yaşandığını belirterek, “Gölün yukarı kısmında bent çalışmaları yapıldı. Ama bu çalışmalar tam yapılmadı. Göldeki su seviyesi yükselince etrafa atılan çöpler gölde toplanıyor. İnşaat çalışmalarındaki malzemelerde direk dere yatağına dökülünce gölün rengi değişiyor. Bir ay önce bir temizlik yapıldı. O çalışmada gölün etrafı temizlendi. Gölün derininden yapılan bir çalışma yok. Gölün bu rengi bu gidişle değişmeyecek. Kimse gölle ilgilenmiyor. Bu sene ne hikmetse sezonun tam ortasında göl kirlendi. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın ikinci günü bir sel olmuştu. O selden sonra kirlenmişti. Her selde göl kenarındaki ağaçlar devriliyor. Bizde sudaki ağaçları kayıklarımızla toplamaya çalışıyoruz” dedi.

Beton duvar ile gündeme gelmişti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Sera Gölü Tabiat Parkı” projesinin ardından kentin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Sera Gölü, geçtiğimiz aylarda beton duvar ile gündeme gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gölün karayolu kenarında yapılan beton duvarın kötü görüntüsü nedeniyle yıkılması talimatını vermesinin ardından beton duvar yıkılarak kötü görüntü ve moloz yığınları temizlenmişti. Beton duvarın yıkıldığı alan için yeni bir proje hazırlanarak, duvarın doğaya uygun yapılması için çalışmalara başlanmış, kısa sürede bitirilen çalışmaların sonunda Sera Gölü'ne uygun bir mimari ile bir duvar inşa edilmişti. Yapılan proje ile gölün yol tarafındaki kıyısında yıkılan beton duvarın yerine göl çevresi ile uyumlu ve daha yeşillik bir görüntü oluşturuldu.