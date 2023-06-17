YKS'ya liseden yeni mezun olan öğrencilerin yanı sıra çok sayıda yetişkininin de girmesi dikkat çekti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) liseden yeni mezun olan öğrencilerin yanı sıra çok sayıda yetişkininin de girmesi dikkat çekti. Sınava girenlerden bazıları memur olarak sürdürdükleri görevlerinde yükselmek için ter dökerken bazıları da kendini denemek için sına girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. TYT heyecanı Trabzon'da da yaşanırken, çeşitli okullarda yapılan sınava binlerce kişi girdi. Ortahisar ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda sınava girenlerin büyük bir bölümünün ise lise mezunu yeni gençler yerine yetişkinler olduğu gözlendi. Büyük bölümü 25-30 yaş üzerindeki şahısların kimisi memurlukta yükselmek kimisi de kendini denemek için sınava girdi.

Sınava girenlerden Rabia Kalkan, yaptığı açıklamada kendini denemek için sınava girdiğini belirterek, “Sınavım iyi geçti. Aslında bir hedef için girmedim sınava girmeyi seviyorum kendimi denemek istedi. Sınava girişim 5 ya da 6 kez oldu. Sınavdan biraz erken çıktım çalışan rahatlıkla yapabileceği sorulardı aşırı bir zorluğu yoktu” dedi.

Sınavın iyi geçtiğini belirten Yavuz Turan da, “Sorular kolaydı güzel geçti. Toplamda 125 soru soruldu elimden geleni yaptım inşallah hayırlı olur. Hedefim 300 üzerinde” diye konuştu.