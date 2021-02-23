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Yokuşta kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde kaza yapan bir aracı kurtarmak isteyen 5 kişi, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kaza yapan bir aracı kurtarmak isteyen 5 kişi, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde kaza yapan bir aracı kurtarmak isteyen vatandaşlar, yöre sakinlerinden birine ait kamyonet ile aracı çekmek istedi. Yokuş aşağı bırakılan kamyonetin lastiklerine takoz koyan vatandaşlar, kaza yapan araca halat bağladı. İki araç birbirine bağlanarak çekme işlemi yapılmak istendiği esnada kaza yapan araç bir anda hareket etti. Kaza yapan aracın hareket etmesiyle halat ile bağlanan kamyonet takozlardan kurtularak yokuş aşağı sürüklenirken, vatandaşlar kamyonetin önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Kamyoneti durduramayan 5 kişi, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyonet bir evin bahçesine yan şekilde düşerek durabildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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