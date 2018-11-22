Yolcu otobüsünü canlı yayın aracına dönüştürdü

Yolcu otobüsünün dört bir yanına taktığı kamera ve ekipmanlarla 24 saat boyunca seyir halindeyken bile canlı yayında kalarak gittiği yerleri canlı olarak takipçileri ile paylaşan çılgın yayıncı Erhan Çelik, yaptığı işin kendisini mutlu ettiğini söylüyor. Canlı yayın yaptığı otobüsü aynı zamanda eve dönüştürdüğünü ve gittiği yerlerde tıpkı bir karavan gibi otobüsün içinde yatıp kalktığını belirten Çelik, aslen Bursalı olduğunu belirterek "Otobüs karavan aracımıza taktığımız kameralarla 'www.turkiyeninhavasi.net' internet adresimiz üzerinden ülkemizin farklı yerlerinden 24 saat canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Amacımız ülkemizin bilinen ve bilinmeyen doğal güzelliklerini hem ülkemizde hem dünyada tanıtmaya çalışmak ve takipçilerimize canlı olarak izletmektir. Aynı zamanda ilgilenenlere ve meraklılarına, sıra dışı ve şiddetli hava olaylarını canlı yayınla aktarmak, bu işle bilimsel olarak ilgilenenlere araştırmalarında destek olmaya çalışmaktır. Takipçilerimiz bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirler” dedi.

ilk olarak canlı yayınını İstanbul Boğaziçi bölgesinde yaptıktan sonra Batı Karadeniz sahil yolunu izleyerek Sinop, Samsun, Ordu, Giresun üzerinden Trabzon'a geldiğini söyleyen Çelik, buradan da Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan tarafına gideceğini belirtti. Çelik "Amacım tüm Türkiye'yi dolaşıp bu aracımdan yayın yapmak, yöre hasreti çekenlerin hasretini dindirmek" ifadelerini kullandı.