Yoldan karşıdan karşıya geçerken araç çarptı: 1 ağır yaralı

Trabzon'un Beşikdüzü lçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Adacık Mahallesi İslamoğlu Ekmek Fırını karşısında bugün sabah saat 09.30 sularında Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan E.A. (54) yönetimindeki 28 AAB 024 plakalı araç, Karadeniz Sahil yolu üzerindeki ekmek fırınından karşı tarafa geçen Hanife Altop'a (38) çarptı. Kazada ağır yaralanan Hanife Altop ambulans ile önce Vakfıkebir Devlet hastanesi'ne ardından da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.