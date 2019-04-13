Yolu bir an önce trafiğe açmak için fırça ile yoldaki cam kırıklarını temizledi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazası sonrasında yolu bir an önce trafiğe açmaya çalışan trafik polisi elinde fırça ile yoldaki cam kırıklarını temizledi. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kaza ilçenin Söğütlü mahallesinde meydana geldi. Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan bir kamyonet ile bir ticari aracın sürücülerinin dikkatsizliğinin neden olduğu kaza sonrası araçların kırılan camları yola döküldü. Tek şeritten yolu ulaşıma açmaya çalışan görevli trafik polisi belediye temizlik ekiplerinin gelmesini beklemeden çevredeki esnaflardan istediği temizlik fırçası ile yola dökülen cam kırıklarını süpürerek temizledi. Kısa sürede yoldaki cam kırıklarını temizleyen trafik polisinin bu özverili çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.