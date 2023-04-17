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Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Trabzon’un Araklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, Araklı ilçesi Özgen Mahallesi Bayburt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FM 648 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karakuş'a (75) çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir Gecesi dolayısıyla evinden çıkıp camiye gitmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ali Karakuş'un cenazesi, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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