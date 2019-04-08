Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık görevi devraldı

Trabzon'un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, belediye binasında düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Başkan Bıyık, belediye binasına gelişinde belediye çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Belediye binasının önünde düzenlenen törende kurban kesildi ve dualar yapıldı. Buradaki törenin ardından makamına giren Bıyık'ı, Yomra Belediyesi Meclis Üyesi Sabri Selim çiçek takdim ederek karşıladı. Görevi Selim'den devralan Bıyık, “Yomramıza hizmet etmiş olan herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte ilçemize hizmet edeceğiz. Yeni dönemin Yomra'mız ve tüm Yomralılar için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

Yomra Belediyesi'nde gerçekleştirilen devir teslim törenine halkın yoğun ilgisi dikkat çekti.