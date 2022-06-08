Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı davasında karar

Trabzon'un Yomra ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 1 yıl önce gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili yargılanan saldırgan ve azmettiricisine 15'er yıl 5'er ay hapis cezası verildi.

Yomra ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 11 Haziran 2021 tarihinde belediye binası önünde makam aracından indiği sırada Halit Aytekin tarafından silahlı saldırıda bulunulmuş, başkan Mustafa Bıyık olaydan yara almadan kurtulurken, olay sonrası Halit Aytekin ve olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Tolgahan Kılıç tutuklanmıştı.

Yapılan silahlı saldırıyla ilgili yargılamanın bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmasında karar çıktı. Tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı.

Duruşmaya bulunduğu Ardahan Cezaevi'nden SEBGİS aracılığı ile katılan Halit Aytekin, “Ben cani değilim. Ben vurmak isteseydim onu vururdum. Niyetim vurmak değildi. 11 metreden yumurta vururdum askerde. Üstün başarı belgem vardı atıştan. Kurşun attığım esnada verilen uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ben ATM'lere ateş ettim.. Belediye başkanından özür diliyorum. Dışarıda bekleyen annem ve sözlüm var tahliyemi talep ediyorum” derken, tutuklu bulunduğu Oltu Cezaevi'nden duruşmaya katılan Tolgahan Kılıç ise “Ben kesinlikle bu işi yap diye kendisine söylemedim. Niyetim azmettirmek değildi, bir anda demiş olabilirim ama bir tasarlama yoktur” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Halit Aytekin için ilk başta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verirken, bu cezasını önce 16 yıla sonra iyi halden 13 yıl 4 ay hapis cezasına düşürdü. Mahkeme heyeti 6136 sayılı silah kanuna muhalefetten Aytekin hakkında 2 yıl 1 ay da hapis cezasına karar verirken, toplam 15 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti olayı azmettirmekten yargılanan Tolgahan Kılıç için de aynı şekilde ilk başta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verirken, bu cezasını önce 16 yıla sonra iyi halden 13 yıl 4 ay hapis cezasına düşürdü. Mahkeme heyeti 6136 sayılı silah kanuna muhalefetten Tolgahan Kılıç hakkında 2 yıl 1 ay da hapis cezasına karar verirken, toplam 15 yıl 5 ay hapis cezasına hükmetti.

Aynı olayla ilgili yargılanan Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç ise beraat etti.