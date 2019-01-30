Yomra İYİ Parti Belediye Başkan adayı Bıyık: “Belediye başkanlığı ek işim değil tek işim olacak”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, göreve seçildiğinde başkanlık görevi dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını belirterek “Bir insan ‘halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışı ile hareket ettiğini söylüyorsa fiiliyatta da bunu göstermelidir. Belediye başkanlığı ek işim değil tek işim olacak” dedi.

Türkiye'de siyasetçilerin farklı ticari faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle güven kaybettiğini dile getiren Bıyık, “Ülkemizde halka hizmet iddiasında bulunan insanlar genellikle farklı işlerle meşgul oluyor. Bir belediye başkanı doğrudan ya da dolaylı olarak bir takım ticari faaliyetlerin içinde bulunabiliyor. Bu durum halkın kendisine en yakın kamu kurumu olması gereken belediyelere güvenini sarsıyor. Şahsen ben bir belediye başkanının ticari faaliyet içinde olmasını hiç doğru bulmuyorum. Halkımızda bu durumdan şikâyetçidir. İnsan, vatandaşa hizmet edecekse sadece o işe odaklanmalıdır. Bir insan ‘halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışı ile yola çıkıyorsa fiiliyatta da bunu göstermelidir. Allah'ın izni ile göreve seçildiğimizde belediye başkanlığı ek işim değil tek işim olacak. Gece gündüz Yomra'yı modern bir şehir haline getirmek için çalışacağım” ifadelerini kullandı.