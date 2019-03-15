Yomra'da AK Partili eski yöneticilerden Mustafa Bıyık'a tam destek

Yomra'da AK Parti eski İlçe Başkanı, AK Parti kurucu yöneticileri ve eski ilçe yöneticilerinden oluşan bir grup, İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık'a destek olacaklarını açıkladı.

Başkan Adayı Bıyık, “Yomra için hepimiz bir aradayız” derken, AK Parti eski İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Taşkara, “Yomra'da değişim istiyoruz. Mustafa Bıyık kardeşimizi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti eski İlçe Başkanı Eyyüp Ergan, AK Parti Yomra ilçe kurucu yöneticileri ve eski ilçe yöneticilerinden oluşan grup ile bir araya gelen İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, birlik ve beraberlik içinde Yomra'ya çok önemli hizmetler kazandırmak istediklerini ifade etti.

Yomra için güç birliği oluşturduklarını belirten Bıyık, “Yomralıların talebi ile çıktığımız bu yolda asla siyaset yapmak gibi bir niyetim yok. Ben siyaset yapmak için aday olmadım. Ben İYİ Parti'den adayım ama tüm partilerin adayıyım. Bunu en başından beri söylüyorum. Yomra'mızda değişik partilerde görev almış, gönül vermiş Yomralıların destek ve duası ile yolumuza devam ediyoruz. Yomra'mızı görenlerin hayran kalacağı hale getirmek istiyoruz. Yomra'mızda birlik ve beraberliği en üst düzeyde tutmak istiyoruz. Bizim derdimiz Yomra'dır” diye konuştu.

AK Parti'de görev almış eski yöneticiler adına konuşan AK Parti eski İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Taşkara ise “Bizler AK Parti'liyiz. Önceki yıllarda AK Parti'ye hizmet etmiş insanlarız. Bizler Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeyiz. Bunu hiçbir şartta tartıştırmayız. Yomra'mızda değişim yaşanması gerekiyor. Maalesef Yomra'nın bu değişim talebini Ankara'ya duyuramadık. İYİ Parti Adayı Mustafa Bıyık kardeşimiz Yomralılar'ın gönlünü fetih etmiştir. Yomra'ya en güzel şekilde hizmet edeceğine yürekten inanıyoruz. 31 Mart'ta kendilerini destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.