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Yomra'da Şampiyonluk Anıtı'nın açılışı yapıldı

Trabzon’un Yomra ilçesinde yer alan Hürriyet Parkı ve Şampiyonluk Anıtı’nın açılışı yapıldı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde yer alan Hürriyet Parkı ve Şampiyonluk Anıtı'nın açılışı yapıldı.


Trabzon'un Yomra İlçesinde yaptırılan Hürriyet Parkı ve Şampiyonluk Anıtı, 15 milyon TL'ye mal oldu. İçerisinde çocuk oyun alanı, spor sahaları, kafeterya, kamelyaları ile sosyal alanlar bulunuyor. Açılışa, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağırlu, Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Sadıklar ve davetliler katıldı.


Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor'un, Trabzon kentinin dünyaca tanıtılan tek markası olduğunu belirterek, "Bu markayı her kim daha yükseğe getirirse herkesi alkışlarız, dolayısıyla bu yaptığınız organizasyon alkışı hak ediyor. Başkanımıza, çok teşekkür ederim" dedi.

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