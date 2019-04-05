Yorganlara işlenen nakışlar, yelek ve ceket üzerine uygulanıyor

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'ndeki Alacahan'da faaliyet gösteren yorgancılık kursunda yorgan üzerine işlenen nakışlar yelek ve ceket üzerinde kullanılıyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi yorgancılık sanatı usta öğreticisi Fatma Tomar, Tokat baskılı yazma yorganlara işlenen nakışları ceket ve yelek üzerine uyguladıklarını belirterek bu anlamda güzel tepkiler aldıklarını söyledi.

Trabzon'da ilk kez Tokat baskılı yazma yorganlara işlenen nakışların, ceket ve yelek üzerine uygulandığını belirten Tomar, bu yönde Trabzon Meslek Yüksek Okulu'nda kurs gördüklerini ve artık bu mesleğin öğreticisi olduklarını kaydetti.

Kullanılan malzemelerin titizlikle seçilerek organik olduğuna dikkat çeken Tomar, uzun emekler sonucu ortaya çıkan ürünün çok beğeni aldığını belirterek bu yönde açılan kursa da ilginin arttığını belirtti.

Alacahan'daki atölyede uzun zamandan beri yorgancılık kursu da verdiklerini hatırlatan Tomar, genellikle bebeklere yönelik yorgan diktiklerini ifade ederek kullandıkları malzemelerin organik oluşu sağlık yönünden de çok uygun olduğunu söyledi.

Trabzon'da yorgancılık sanatının çok eskiye dayandığına dikkat çeken Tomar, “Genellikle bebeklere yönelik olarak yorgan dikimi yapıyoruz. Kullandığımız malzemeler kimyasal içermediği için sağlık yönünden de çok uygun. Üzerinde çalıştığımız ürün kırk yama yorgan. Eskiden el yapımı yorganlarda kullanılan malzemeler organikti yani pamuk ve yündü, dolayısıyla çok sağlıklı idi. Şimdi ise piyasada satılan elyaf yorganlar tamamen sağlıksız, daha kolay kullanıldığı için daha çok tercih ediliyor” diye konuştu.