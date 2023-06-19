Yorgun mermiden ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Trabzon'da 9 gün önce evlerinin önündeki parkta oynarken başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ortahisar İlçesi Çukurçayır mahallesinde 10 Haziran günü bir sitenin parkında 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, oyun oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuğun başına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Kerem Can Özdemir 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek bugün hayatını kaybetti.

Öte yandan Kerem Can'ın, 37 haftalık hamile annesi Fatma Özdemir'in (40) olaydan iki gün sonra aynı hastanede erkek bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.