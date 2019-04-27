Yüksekokul öğrencilerinden anlamlı proje

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Halkla İlişkiler Uygulamaları" dersi kapsamında Trabzon Ortahisar Ampute takımıyla maç yaptı. Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Öğrencileri ve Ortahisar Ampute Futbol takımı sahaya “Bizlere Hayatta Engel Yok” sloganıyla çıktı.

KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden anlamlı bir proje geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu öğrencileri “Halkla İlişkiler” dersi kapsamında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Buğra Er, Hüseyin Kibar, Enes Özkan, Ali Yaşar Akcan, Şuayip Altuntaş ve Burak Civil tarafından gerçekleştirilen projeyle ilgili bir açıklama bulunan Burak Civil, “Biz bu projemizle engelli vatandaşlarımızın yalnız olmadığını, onların bu hayatı paylaşmak için engelin olmadığını vurgulamak amacıyla, Trabzon Ortahisar Ampute takımıyla, Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve öğretmenleri arasında bir maç düzenledik. Projemiz başarıyla sonuçlandı ve engelli vatandaşlarımızın unutulmadığını bir kez daha hatırlatmak istedik” dedi.

Civil, engelli vatandaşların topluma kazandırılmaları yönde çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.