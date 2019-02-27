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Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou'dan Vali Ustaoğlu'na ziyaret

Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.


Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Trabzon'a gelen Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. İki devlet arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel konular hakkında görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Vali Ustaoğlu konsolos Soultanopoulou'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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