Yunanistan vize başvuru merkezi yeni şubesini Trabzon'da hizmete açtı

İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu'nun tek yetkili vize başvuru merkezi Kosmos, İstanbul'un ardından Trabzon'da Şube Açılışı'nı yaptı.

Bir otelde düzenlenen açılış törenine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, Büyükelçi Petros Mavroidis ve Başkonsolos Georgina Soultanapoulou katılırken heyet açılış öncesi Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bolaris'e ziyareti sırasında Yunanistan Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis ve Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanapoulou eşlik etti.

Vali Ustaoğlu burada yaptığı konuşmada “Sizleri ilimizde görmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu ziyaretler iki komşu dost ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve daha da ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Trabzon bölgenin en önemli şehridir. Tarihi geçmişiyle kültürel birikimliyle bölgenin en önemli ticaret merkezi konumundadır. İlimizin tarihi geçmişinin günümüze ve geleceğe aktarılmasına yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Burada vize başvuru merkezi açılması yönünde çalışmalar var. En kısa zamanda açılışının yapılacağına inanıyorum. Bütün bunlar iki ülke arasındaki ilişkilere katkı verecektir. İlimizi ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sümela Manastırı'nda yapılan restorasyon çalışmalarına da değinen Vali Ustaoğlu, “Burada yoğun bir çalışma var. Devletimiz bunun üzerinde duruyor. 5 yılın üzerinde süren bir restorasyon dönemi oldu. Elbette ki manastırın bu dönem zarfında kapalı olması istenilen bir durum değil. Ancak misafirlerimizin can güvenliği bizler için son derece önemlidir. Tehdit oluşturan kaya parçalarının güvelik altına alınması gerekiyordu, bu tehdit büyük bir oranda bertaraf edildi. Bu tür inanç merkezleri hepimizin ortak değeridir. Bu değerleri ayakta tutmak, gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin görevidir. Coğrafi koşullar maalesef oradaki restorasyon sürecini zorlaştırıyor. Ancak önemli çalışmalarla güzel bir seviyeye getirildi. Çalışmaları 1 yıl içerisinde tamamen bitirip burayı hizmete açılmayı hedefliyoruz. Diğer yandan Kızlar Manastırı restorasyonu tamamlandı. Arzumuz, bu tip inanç ve kültür merkezlerini turizme kazandırmaktır. Buna benzer tarihi ve kültürel mekânlarda çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Trabzon'un önemli şehirlerden biri olduğuna işaret eden Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris de, “Türkiye'nin ve Karadeniz bölgesinin çok önemli şehirlerinden biri olan Trabzon'da Yunanistan Vize Merkezi'nin bulunmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bölge insanı açısında kolaylık sağlayacaktır. İki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Bu vesileyle burada buluyoruz. İkili komşuluk ilişkileri böyle şeylerden geçiyor. Bu gibi kültürel ilişkiler, kültürel faaliyetler ülkeleri birbirine bağlıyor. Geçmişi ve konumundan dolayı Trabzon çok önemli bir şehir" şeklinde konuştu.

Sümela Manastırı'na ziyarette bulunduğunu da ifade eden Bakan Yardımcısı Bolaris, “Sümela Manastırı'na ziyarette bulundum. Orada çok güzel profesyonelce bir çalışma yapılıyor. Aşama aşama yapılan çalışmalar umarım en kısa zamanda tamamlanır ve turistik anlamda Trabzon yine Sümela Manastırı'nın turistlerine kavuşur. Bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sümela Manastırı'nda yapılan çalışmalar arkeolojik anlamda çok büyük önem arz etmekte"

Ardından Zorlu Otel'de hizmete giren Vize Başvuru Merkezi'ndeki açılışa geçen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, Trabzon'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bolaris “Trabzon'un ekonomik, turistik önemini anlayarak bugün burada bulunmaktan ve sadece Trabzon halkının değil bütün Karadeniz bölgesindeki halkın vize işlemlerini kolaylaştırmak adına burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki bugün burada açmakta olduğumuz ofis köprünün bir ayağı. Burada bulunan halkla Avrupa'yı birleştiren köprünün bir ayağı olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki Trabzon çok çok eski yıllardan beri İpek yolunda çok önemli bir yere konuma sahip. Bugün de hali hazırda bu önemli rolünü üstlenmektedir. Bu vesileyle Türkiye Kültür ve Turizm Bakanına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisinin izniyle Sümela Manastırı'nda ziyarette bulunduk ve orada yapılan profesyonel çalışmaları yakından görme fırsatı bulduk. Gerçekten şu anda Sümela Manastırı'nda yapılan çalışmalar arkeolojik anlamda çok büyük önem arz etmekte. Ayrıca Trabzon Valisine, Trabzon Büyükşehir belediye başkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Kendileriyle bu sabah görüşme fırsatımız oldu, vize merkezimizin açılışı kapsamında bir araya geldik. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İlk fikir ortaya çıktığından beri hem iş adamları hem Trabzon Ticaret odası bünyesinde çok çabuk bunu desteklediler ve hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. Bu vize merkezinin açılması vesilesiyle bundan sonra daha çok iş birlik alanları çıkacağına inanıyorum” dedi.

“İki halkın bir araya getirilmesi ve yakınlaşması çerçevesinde yapılan bir eylemdir”

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Saoltanopulou da Trabzon halkının ve Karadeniz Bölgesi'ndeki halkın vize işlemlerini kolaylaştırmak için Trabzon'da bulunduklarını belirterek “Buradaki amacımız Trabzon halkının ve Karadeniz Bölgesi'ndeki halkın vize işlemlerini kolaylaştırmak ve Yunanistan'a ziyaretlerini ve genel anlamda Avrupa seyahatlerini kolaylaştırmak için burada bulunuyoruz. Bölgenin ekonomik durumunu da göz önüne alarak aynı azmanda hem turistik hem de kültürel anlamdaki önemini de bilerek öncelikli olarak Trabzon halkına öncelik vermek istedik. En hızlı hizmeti alabilmeleri açasından hem işleri için seyahat edebilmeleri adına veya turistik sebeplerle seyahatlerini kolaylaştırmak için burada bulunuyoruz. İki halkın bir araya getirilmesi ve yakınlaşması çerçevesinde yapılan bir eylemdir ve işbirliğinin artması üzerine kurulmuştur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vize Başvuru Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.