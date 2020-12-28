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Yusuf Yazıcı, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de top koşturan Yusuf Yazıcı, Hekimoğlu Trabzon FK’ya ziyarette bulundu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan Yusuf Yazıcı, Hekimoğlu Trabzon FK'ya ziyarette bulundu.


Fransa'nın Lille takımında forma göyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Misli.Com 2 Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti. Başkan Celil Hekimoğlu ve Başkan Vekili Suat Hekimoğlu ile sohbet eden Yazıcı, ziyaret sonrası Başkan Celil Hekimoğlu'na 12 numaralı imzalı Lille formasını hediye etti.

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