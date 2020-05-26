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Yuvasından düşen karga yavrusu için seferber oldular

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yuvasından düşen yavru karga itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yuvasından düşen yavru karga itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı.


Akçaabat ilçesi Mersin Plajı'nda bir ağacın altında yerde karga yavrusu gören Beytullah Ergün isimli vatandaş, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Yardım talebi üzerine plaja giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, karga yavrusunu itfaiye aracının merdiveni yardımı ile yuvasına bıraktı. Ergün, itfaiye ekiplerine yardımlarından ötürü teşekkür etti.

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