Zağnos Vadisi'ndeki kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrılıyor

Bu kapsamda Zağnos Vadisi'nin güney kısmında yer alan yağmur suyu menfezi ile kanalizasyon hattını birbirinden ayırma ve temizlik çalışmaları TİSKİ ekipleri tarafından tamamlanırken, vadinin devamındaki kanalizasyon hatlarının ayrılması çalışmalarına ise devam ediliyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kanalizasyon hatlarının menfezlerden ayrılmasının insan ve çevre sağlığı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Zağnos Vadisi'nde, kanalizasyon hattının menfeze bağlı olmasından dolayı görüntü kirliliği yaşandığını ve hoş olmayan kokular ortaya çıktığını kaydeden Zorluoğlu, “Çevre duyarlılığımızın bir göstergesi olarak şehrimizin merkezinde bulunan Zağnos Vadisi'ndeki istenmeyen tabloyu ortadan kaldırmak üzere TİSKİ ekiplerimiz süratle çalışmalara başladı. Vadinin diğer kısmında da aynı çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Böylece vadideki görüntü kirliliği ve nahoş koku son bulacaktır” dedi.