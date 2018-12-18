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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: 1461 Trabzon: 3 - Ümraniyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5.

tur rövanş maçında 1461 Trabzon ile Ümraniyespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi 1461 Trabzon 3-1 kazanmasına rağmen, ilk maçta evinde 4-1 galip gelen Ümraniyespor, kupada son 16 turuna yükseldi.



Maçtan dakikalar


45. dakikada karşılaşmanın hakemi Murat Erdoğan, Arif Birşen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.


45+1. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Leandrinho, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


54. dakikada Furkan Tütüncü'nün sağdan ortasında, ceza alanı içinde topu göğsüyle kontrol eden Burak Temir, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1


61. dakikada Ahmet Eren'in sol taraftan pasında kale sahası içindeki Furkan Tütüncü'nün vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağalarla buluştu. 2-1


87. dakika 1461 Trabzon'un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Yunus Emre Çakır'ın kafa ile havalandırdığı topu kale sahası içinde Furkan tamamladı. 3-1



Stat: Ahmet Suat Özyazıcı


Hakemler: Murat Erdoğan, Beran Eraslan, Bilal Gölen


1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Mert Kurt, Burak Temir, Bekir Can Kara (Doğukan dk. 75), Ahmet Eren, Yağızcan Erdem, Furkan Tütüncü


Yedekler: Azat, Batuhan. Sami Can, Buğrahan, Ferhat


Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu


Ümraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Bulut Kaya, Muhammed Gönülaçar, Boubacar (Recep Aydın dk. 65), Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Serkan dk. 90+3 ?), Leandrinho (Atabey dk. 65)


Yedekler:Enes, Cenk


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Leandrinho (dk. 45+1 pen.) (Ümraniyespor), Burak Temir (dk. 54 ), Furkan Tütüncü (dk. 61 ve 87) (1461 Trabzon)


Sarı kartlar: Leandrinho, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal (Ümraniyespor), Ahmet Eren, Oğuzhan, Burhan Temir (1461 Trabzon)

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