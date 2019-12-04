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Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Müsabakayı, Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Ali Aydemir'in pasıyla ceza sahası içine giren Maksut'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


84. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top Taha Balcı'nın önüne düştü. Taha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü.



Stat: Vakfıkebir


Hakemler: Erkan Özdamar, Furkan Ürün, Anıl Usta


Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir, Miraç (Muhammet Haşim Çoban dk. 65), Maksut, Samet Yalçın, Talha Yazgan, Mertcan Çam, (Taha Gür dk. 74), Hakan Yavuz (Ali Aydemir dk. 54), Emre Aygün, Bahadır, Taha Balcı, Volkan Altınsoy


Yedekler: Onur, Hakan Aydın, Caner Aktaş, Murat Cem Akpınar


Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Muhammed Emin, Miguel Vieira, Carlos Ponck, Aziz Behich, Gökhan İnler, Berkay, Azubuike (Emre Kaplan dk. 88 ?), Aleksic (Crivelli dk. 46), Robinho (Muhammet Aslantaş dk. 74), Demba Ba


Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mert Çelik, Abdulkadir Çelik, Muzaffer Kahraman


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Demba Ba (dk. 5) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kartlar: Miguel Vieira, Aleksic, Gökhan İnler (Medipol Başakşehir), Bahadır (Hekimoğlu Trabzon FK)

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